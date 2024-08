Ascoli Piceno cade in canale irriguo | morto bimbo di 3 anni

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 25 agosto 2024) (Adnkronos) – Undi 3dopo essere caduto in un. La tragedia oggi pomeriggio nel comune di Spinetoli, in provincia di. Inutili le manovre per rianimare il piccolo eseguite dai sanitari intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Da una prima ricostruzione dei L'articoloindi 3proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.