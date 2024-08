Ascoli Piceno bambino di 3 anni cade in un canale irriguo e muore

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 25 agosto 2024) È deceduto i bimbo di trefinito nel pomeriggio in unnel territorio del comune di Spinetoli in provincia di. Il piccolo era stato recuperato dopo la segnalazione di due persone che lo avevano visto in acqua e avevano allertato i Vigili del fuoco e i Carabinieri che lo stavano cercando dopo la segnalazione di scomparsa arrivata dalla famiglia. I soccorritori, tra cui i sanitari del 118, avevano tentato a lungo di rianimare il bimbo ma le manovre rianimatorie sono risultate inutili. Era stata allertata l'eliambulanza che è stata poi rimandata indietro perché il piccolo è nel frattempo deceduto.Ilè profondo circa un metro e mezzo e il piccolo è stato rinvenuto a 400 metri da dove era stato visto l'ultima volta dai famigliari.