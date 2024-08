Al Ahli su Osimhen | il Napoli apre ma Victor tentenna

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 25 agosto 2024) Sky: “Alforte sudisposto a trattare, ma manca l’accordo col giocatore. Prima vera pista per la cessione del nigeriano” L’Alfa sul serio per. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il club saudita avrebbe rotto gli indugi per l’attaccante del. Di Marzio rivela sul suo sito: “È l’Alche ha mostrato un forte interesse per. Con ilci sarebbero tutti i presupposti per chiudere l’operazione ma non c’è ancora un accordo economico con il giocatore.” Il giornalista aggiunge un dettaglio importante: “infatti ha detto per il momento no alle prime offerte che gli sono arrivate e ora è da capire se il club arabo rilancerà la proposta per soddisfare le richieste dell’attaccante.” Con l’arrivo imminente di Romelu Lukaku, ildi Antonio Conte sembra aperto alla cessione di