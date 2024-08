A che ora gareggia Jacobs? Orario e diretta tv Diamond League Chorzow 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Ecco il programma con l’e come vedere inla prova dei 100 metri di Marcellnella tappa didella. Grande attesa per rivedere in pista il campione azzurro, oro di Tokyo 2020 e campione europeo in carica, in una stagione che, dopo i problemi nella prima parte, lo ha visto crescere sempre di più di condizione, fino al primato stagionale di 9.85 fatto segnare a Parigi, che gli è valso il quinto posto in una finale tiratissima nonché il miglior tempo proprio dalla finale di Tokyo. Ora, questa nuova gara che vedrà la partecipazione anche dell’argento e del bronzo olimpico, il giamaicano Thompson e lo statunitense Kerley, oltre all’altro azzurro Chituru Ali, all’assalto del suo primato personale fatto segnare quest’anno in 9.96: la finale prenderà il via alle ore 15:41 di domenica 25 agosto.