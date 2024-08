Zielinski | Offerta dall’Arabia ma Inter ai massimi livelli! Tanta concorrenza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)si prepara a fare il suo esordio assoluto con la maglia dell’, tornato a disposizioen di Simone Inzaghi per la sfida in casa contro il Lecce. In una lungavista rilasciata a Eleven Sports Poland ha parlato del suo trasferimento in nerazzurro e dell’addio al Napoli. OFFERTE RICEVUTE E ADDIO – Piotrsvela un retroscena riguardo le offerte ricevuteSaudita, e non solo! Poi anche l’addio al Napoli: «Sì, ho ricevuto delle offerteSaudita e queste situazioni possono farti traballare, ma il desiderio di continuare a competere ad altiha prevalso. Ho parlato anche con la mia famiglia, ma alla fine sono felice che sia andata così, anche se erano davvero tanti soldi. L’addio al Napoli? Non porto rancore al presidente. Ho parlato con lui durante il ritiro. Se non ho rinnovato è perché c’era un’incognita sul rinnovo.