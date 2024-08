Zelensky il Kursk non è una carta per dialogare con Mosca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) "Qualcuno dice della zona cuscinetto" creata con l'offensiva a"che la giocheremo come unaper il dialogo. Quale dialogo? Vi dirò io chi lo dice: è Putin. Non stiamo giocando nessuna". Lo ha detto Volodymyrcitato da Ukrinform. "Ci sono diversi risultati di questa operazione, ma non posso parlare di tutti", ha detto. "Innanzitutto, il fondo di scambio" dei prigionieri di guerra "è qualcosa di cui possiamo parlare apertamente e viene rifornito". Il secondo risultato "è l'interruzione dell'operazione russa nel nord con un attacco preventivo. Abbiamo adempiuto a questo compito".