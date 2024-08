Volevo giocare ancora la Champions Sono felice di essere qui | l’ex azzurro torna sull’addio al Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 24 agosto 2024) Ilha ceduto diversi calciatori negli ultimi mesi. Uno di questi èto a parlare della sua situazione attuale. In casa, dopo la deludente stagione, è partita una vera e propria rivoluzione.diversi i calciatori che hanno deciso di approdare altrove, ma le ragioni nonuguali per tutti. Infatti, alcuni protagonisti hanno avuto anche “problemi” contrattuali, i quali non gli hanno permesso di proseguire la propria carriera in Campania. Tra questi, c’è senza dubbio Piotr Zielinski che ha sposato il progetto Inter nelle ultime settimane. Il polacco ha lasciato gli azzurri dopo la scadenza del suo contratto e il mancato accordo per il rinnovo. Da poco, è iniziata la sua esperienza a Milano, ma il calciatore èto a parlare del suo addio e non solo. Zielinski: “La mia priorità non è legata ai soldi.