Videogioco cinese hit Black Myth | Wukong vende 10 mln di copie in tre giorni

(Di sabato 24 agosto 2024) Pechino, 24 ago – (Xinhua) – Ildi successo “” ha scosso il mondo del gaming,ndo piu’ di 10 milioni disu tutte le piattaforme in soli tredopo il suo lancio, come annunciato ieri sera dallo sviluppatore Game Science. Considerato il primo titolo “Triple-A” sviluppato in Cina, “” ha raggiunto la vetta della classifica dei “giochi piu’ giocati” su Steam, una delle principali piattaforme di gioco, appena un’ora dopo il suo debutto martedi’ mattina. Game Science ha rivelato che il numero massimo di giocatori contemporanei su tutte le piattaforme ha superato i 3 milioni. “” trae ispirazione dal classico romanzo“Viaggio in Occidente”.