Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 11:30 (Di sabato 24 agosto 2024) Viabilità DEL 24 AGOSTO 2024 ORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA CASSIA, TRAFFICO SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. MENTRE SULL’A1 FIRENZE-Roma SI SONO FORMATE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE. CIRCOLazioNE PARTICOLARMENTE INTENSA NEL CENTRO ABITATO DI FORMIA, LE CODE STANNO INTERESSANDO DIVERSE STRADE CITTADINE, E SULLA FLACCA DOVE SI PROCEDE INCOLONNATI TRA RIO CLARO E SPERLONGA IN DIREZIONE GAETA. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 È IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. INFINE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO I LAVORI DI RINNOVO INTEGRALE DEI BINARI; FINO A DOMANI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 10:30 - MENTRE SULLA CASSIA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI CURA DI VETRALLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 È IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 ROMA-NAPOLI, INCIDENTE RIMOSSO AL KM 601 TRA ANAGNI-COLLEFERRO VERSO ROMA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 09:30 - SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ, DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA INTERESSANO NUMEROSE STRADE CITTADINE, TRA LE QUALI PIAZZA CAVOUR, PIAZZA MATTEOTTI, VIA GARIBALDI, VIA MAZZINI E PIAZZA DUOMO. PASSIAMO DUNQUE AGLI EVENTI A TARQUINIA IN PIENO SVOLGIMENTO LA 18ESIMA EDIZONE DEL DIVINO ETRUSCO, LA RASSEGNA CHE PERMETTE AGLI APPASSIONATI DI SCOPRIRE E APPREZZARE VERE E PROPRIE ECCELLENZE IN AMBITO VITIVICINOLO E DI VIVERE, AL CONTEMPO, SERATE ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO CON SPETTACOLI, CONCERTI E INIZIATIVE ENOGASTRONOMICHE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 08:30 - INOLTRE, MOMENTANEAMENTE CHIUSE ANCHE LE STAZIONI DI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO; LA RIAPERTURA È PREVISTA RISPETTIVAMENTE IL 9 SETTEMBRE, IL 3 OTTOBRE E IL 6 NOVEMBRE. APRIAMO ORA LA PAGINA DEI TRASPORTI, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma