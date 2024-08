Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024)DEL 24 AGOSTOORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARIMOSSO L’INCIDENTE SULLA CASSIA, TRAFFICO SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. MENTRE SULL’A1 FIRENZE-SI SONO FORMATE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE. CIRCONE PARTICOLARMENTE INTENSA NEL CENTRO ABITATO DI FORMIA, LE CODE STANNO INTERESSANDO DIVERSE STRADE CITTADINE, E SULLA FLACCA DOVE SI PROCEDE INCOLONNATI TRA RIO CLARO E SPERLONGA IN DIREZIONE GAETA. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 È IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCONE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. INFINE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO I LAVORI DI RINNOVO INTEGRALE DEI BINARI; FINO A DOMANI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI.