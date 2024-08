Uomo trovato morto a Napoli sul corpo diverse ferite

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 24 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnancora non identificato è stato, nella tarda serata di ieri, a, in Vico colonne al lavinaio. Sul posto i carabinieri della compagnia Stella. L’, riverso sull’asfalto, presentava sulda arma da taglio. Indagini in corso per comprendere la dinamica e ricostruire l’identità della vittima, probabilmente si tratta di unstraniero di provenienza extracomunitaria. L'articolo, sulproviene da Anteprima24.it.