(Di sabato 24 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Ester in apertura di Giornale Nuovo round di colloqui oggi e domani al Cairo per uscire le creme da raggiungere tra Israele e hamas una tregua nei combattimenti e rilascio degli Ortaggi le delegazioni Sono in arrivo nella capitale egiziana in formato questa volta allargato ma con la certezza della presenza dei protagonisti della trattativa il direttore della CIA Williams il coordinatore per il Medio Oriente della Casa Bianca il capo dello Shin Bet insieme al Lidl di Egitto naturalmente Qatar ammazzo non partecipa come addova ma nonostante questo Washington ha riferito di progressi durante i colloqui al Cairo preliminari sempre di questi giorni il presidente americano Joe biden che spinge per un accordo di cessate il fuoco parlato telefonicamente con i bidelli due paesi arabi mediatori dei negoziati il ...