Udinese-Lazio 2-1 | Casale disastroso Isaksen entra e segna

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di sabato 24 agosto 2024) Laperde per due a uno contro l'nella seconda giornata di Serie A. I biancocelesti così come contro il Venezia,no male in partita e stavolta non riesce a ribaltare la situazione. Ingresso orribile della squadra di Baroni che va subito sotto per via del gol di Lucca che