Tutta la Serie con La Liga la Serie B e i contenuti DAZN in offerta a soli 2499€ per i primi 5 mesi

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di sabato 24 agosto 2024) Solo convivila nuova stagione diA Enilive e per seguirla al meglio,ha attivato un’dedicata sul pianoSTANDARD con pagamento dilazionato in 12 mensilità: 524,99€ per seguire il girone d’andata con un risparmio di 50€. Poi, il miglior prezzo mensile pari a 34,99€ per L'articololacon La, laB e iin24,99€ per iproviene da Sport in TV.