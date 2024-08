Treviglio 17enne picchiato e rapinato da due ragazzi di 14 e 15 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Bergamo, 24 agosto 2024 – Tre rapine in tre giorni in provincia di Bergamo: i presunti autori? Sono due minorenni. L'indagine dei carabinieri, che ha portato all’individuazione degli autori dei colpi, è partita il 9 giugno quando un tredicenne è stato aggredito ain piazza Setti da un giovane di origini nordafricane, che ha tentato di rapinarlo dopo averlo abbordato facendo finta di chiedergli un euro. Preso a botte, nonostante le contusioni, il ragazzo è riuscito a fuggire e a recarsi al pronto soccorso accompagnato dal padre, che poi in serata è andato a sporgere denuncia. Le indagini, supportate dalle telecamere e dalla conoscenza del territorio da parte dei carabinieri, hanno portato all'identificazione delre, un quattordicenne con precedenti.