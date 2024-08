Traffico Roma del 24-08-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità ricordiamo i lavori lungo via del Foro Italico tratto della tangenziale riduzione della sede stradale tra uscite Salaria e Tor di Quinto nelle due direzioni proseguono anche dei lavori sulla stessa tangenziale che è sta chiusa dall’uscita per come sta Lorenzo e viale Castrense in direzione di San Giovanni per cui tutto ilche proviene dalla stazione Tiburtina allaL’Aquila e fate uscire allo svincolo di San Lorenzo deviazione quindi lungo viale dello Scalo di San Lorenzo la riapertura È programmata per il prossimo 2 settembre al Prenestino via Ettore Fieramosca è chiusa alper lavori di riqualificazione del sottovia ferroviario la strada è chiusa in direzione di via Casal Bertone al Testaccio lavori potatura in via Galvani con chiusura della strada tra via Nicola zabaglia e via ...