Tiktoker 18enne racconta la sua fortissima esperienza a Medjugorje

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di sabato 24 agosto 2024) Il giovane e conosciuto influencer Nicola Camporiondo, 18 anni, in un video sul suo profilo TikTok fa una testimonianza molto significativa su. Ecco sue parole. «Beati coloro che pur non avendo visto, crederanno», diceva il Signore in un passo del Vangelo ((Gv 20,26-29). La fede è un qualcosa che si sente nascere dentro, ed è L'articolola suaproviene da La Luce di Maria.