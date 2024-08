Terrore in strada | scooter travolge persone sulle strisce pedoni feriti e caos

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Città di Castello, 24 agosto 2024 – Un impatto tremendo coi due, un uomo e una ragazza, che sono stati sbalzati avanti di alcuni metri. I segni sull’asfalto dei rilievi lasciati dalla polizia locale lungo viale Europa raccontano la paura di ieri mattina, verso le 9,45 quando una moto ha travolto duepedonali. Tre ifiniti in ospedale, tutti ricoverati per traumi e lesioni. La dinamica dello scontro è in corso di accertamento da parte degli agenti dei vigili urbani tifernati intervenuti ieri insieme al 118 sul luogo del brutto incidente. Siamo in viale Europa di fronte allo stadio comunale di Città di Castello: un motociclista residente in Valtiberina stava percorrendo lain direzione nord quando ha travolto un uomo e una ragazza mentre attraversavano la carreggiatapedonali all’altezza dell’incrocio con via della Barca.