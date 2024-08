Taremi | Non sono ancora al 100%! All’Inter per aiutare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Prima da titolare percon l’Inter, che ha fornito l’assist per il vantaggio di Darmian contro il Lecce. Nel post partita, l’attaccante iraniano ha rilasciato un’intervista anche al canale ufficiale. SUBITO ASSIST – Mehdiha giocato una buona partita in Inter-Lecce: «molto contento di essere qui come un giocatore dell’Inter. Ho visto una grande atmosfera qui a San Siro, è stato incredibile per me. Ho pensato soltanto al mio gioco, nello spogliatoio i miei compagnivenuti a parlarmi per darmi fiducia e l’ho apprezzato molto: è stato decisamente bello. Come sto? Durante la preparazione ho avuto un infortunio e non mipotuto allenare. Per il mio fisico è importante poter giocare novanta minuti, maqui per. So di non essere al, ma sto lavorando sempre in allenamento per giocare la migliore condizione».