Sumirago spaccio nei boschi | smantellata una postazione pusher in fuga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024)(Varese), 24 agosto 2024 – Il continuo andirivieni di persone aveva insospettito i residenti. Alle segnalazioni ha fatto seguito l’intervento della Polizia di Varese, con servizi mirati e appostamenti. Seguendo alcuni giovani diretti nel bosco gli agenti hanno scoperto la presenza di unadi, poco distante da via Arno a. Approfittando di un momento in cui non transitavano acquirenti gli agenti raggiungevano il luogo di, in cui erano presenti alcuni clienti e uno spacciatore. Alla vista della Polizia quest’ultimo riusciva a darsi allatra la folta vegetazione, facendo perdere le proprie tracce.