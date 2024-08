Strage alla festa cittadina di Solingen | morti e feriti E la polizia tedesca già parla di attentato terroristico

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di sabato 24 agosto 2024) È di 3e cinquegravi il bilancio dell'attacco al coltello a, in Germania. Un vero e proprioavvenuto ieri sera durante le celebrazioni del 650° anniversario della città. L'aggressore è ancora in fuga, ha detto una portavoce delladi Dusseldorf poco dopo mezzanotte. Fonti dellahanno affermato che il caso non è più classificato come “furia omicida” ma come “un attacco” probabilmente a sfondo. Secondo altri testimoni, citati da Bild, l’aggressore sarebbe “di aspetto arabo”. Segui su affaritaliani.it