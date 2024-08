Sparta Rotterdam-Feyenoord domenica 25 agosto 2024 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 24 agosto 2024)si presentando da imbattuti a questo 121°se derby, il 117° in Eredivisie, con un bilancio che vede gli ospiti largamente in vantaggio per 73 vittorie contro 19. Loha pareggiato 0-0 in casa contro l’Heracles Almeno prima di andarsi a prendere un ottimo punto su un campo difficile come InfoBetting: Scommesse Sportive e