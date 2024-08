Sommozzatore | Emozioni non hanno un interruttore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Termini Imerese (Palermo), (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - "Siamo dei professionisti ma lenonunche si può accendere o spegnere con un clic. Tutti noi abbiamo figli, fratelli, sorelle". A parlare è Orlando Di Muro, uno dei sommozzatori dei Vigili del fuoco che nei giorni scorsi ha partecipato alle ricerche dei 6 dispersi del naufragio del veliero Bayesian. I corpi sono stati tutti trovati tra ieri e giovedì, in due cabine. Hannah Lynch, la figlia del magnate Mike Lynch, in una cabina vicina alla prua, e altre 5 vittime, I coniugi Bloomer, Morvillo e lo stesso Lynch, in un'altra cabina. "cercato delle bolle di aria senza trovarle", dice il procuratore capo di Termini Imerese (Palermo) Ambrogio Cartosio.