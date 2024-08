Scivola e precipita per 150 metri durante un’escursione in montagna | Giorgio Allegri muore a 26 anni

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 24 agosto 2024) Aveva solo 26, il giovane originario di Ravenna che ha perso la vita in un tragico incidente in. Il 26enne stava partecipando a un'escursione in Veneto insieme ad alcuni amici quando èto tra le rocce. Subito soccorso, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.