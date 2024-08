Schock in città morto accoltellato trovato per strada

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 24 agosto 2024) Un uomo ancora non identificato è stato, nella tarda serata di venerdì, a Napoli, in Vico colonne al lavinaio. Sul posto i carabinieri della compagnia Stella. L'uomo, riverso sull'asfalto, presentava sul corpo diverse ferite da arma da taglio. Indagini sono in corso per comprendere la dinamica e risalire all'identità della vittima. L'ipotesi è che si tratti di un extracomunitario.