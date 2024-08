Sassuolo-Cesena oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie B 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valido per la seconda giornata del campionato italiano di/2025. I neroverdi si sono riaffacciati dopo 11 anni in cadetteria con un pareggio sul campo del Catanzaro, ma ora davanti al proprio pubblico del Mapei Stadium cercano la vittoria. Dall’altra parte i romagnoli vogliono dare seguito alla bella vittoria del Manuzzi contro la Carrarese, nella prima sfida tra neopromosse., come seguire il match L’incontro andrà in scena nella giornata di sabato 24 agosto alle ore 20.30, e sarà trasmesso inper gli abbonati su DAZN, che garantirà anche il servizio di. Inoltre Sportface.it garantirà gli aggiornamenti in tempo reale attraverso unatestuale.in tv:/25 SportFace.