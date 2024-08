Santa Messa in tv e streaming di Sabato 24 Agosto 2024 | orari e canali dove seguirla

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di sabato 24 agosto 2024) Per assistere alladel 24in tv o, eccoper seguire la celebrazione. Laè come un tesoro inestimabile. È lì che abbiamo la fortuna di incontrare la persona più speciale in assoluto, Nostro Signore Gesù Cristo. Lui ha dato la sua vita per noi, L'articoloin tv edi24proviene da La Luce di Maria.