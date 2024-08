Salvini | priorità stipendinon Ius soli

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 24 agosto 2024) 21.38 "Il momento è complicato, il nostro obiettivo sono stipendi e pensioni". Cosìalla festa della Lega a Pinzolo. "Star lì a litigare su Iuso cittadinanza non è utile a nessuno", afferma il vicepremier e ministro dei Trasporti. "Per me ogni polemica è chiusa e il governo va avanti fino al 2027, nessuno riuscirà a dividere il Centrodestra", assicura