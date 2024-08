Salari analisi Confesercenti-Cer | +19 miliardi in 2 anni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 24 agosto 2024) Itornano a crescere. La tornata di rinnovi dei contratti nazionali nel biennio 2023-2024 – tra cui quelli di terziario e turismo, siglati rispettivamente a marzo e luglio di quest’anno – porterà ad un sostanziale aumento dei redditi da lavoro dipendente, con un incremento di 19,1di euro rispetto al 2022. A stimarlo è CER – Centro Europa Ricerche per. Per gli stipendi degli italiani si tratta di un aumento più ampio rispetto aglipassati, anche per recuperare la perdita di potere d’acquisto delle famiglie provocata dalla fiammata inflazionistica del biennio 2022-2023.