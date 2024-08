Rogo in azienda a Pozzuoli nel Napoletano danni ingenti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 24 agosto 2024) Incendio in unanel. Aunsi è sviluppato tra i capannoni di una ditta del settore alimentare in strada provinciale per Pianura. In fiamme diversi autocarri. Per ora sono 10 i mezzi refrigerati distrutti. Per l'incendio, ancora in corso, è stata sospesa in maniera provvisoria anche la linea ferroviaria- Villa Literno. Sul posto i carabinieri nella sezione radiomobile die i Vigili del Fuoco. Le fiamme non sono state ancora domate e igià vengono stimati come