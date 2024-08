Rissa al concerto di Michele Zarrillo | il cantante costretto a fermarsi spunta il video

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 24 agosto 2024) I concerti sono solitamente momenti di gioia condivisa, ma talvolta possono trasformarsi in situazioni del tutto inaspettate. È quanto accaduto recentemente durante un’esibizione del celebrein Calabria, dove un alterco tra spettatori hal’artista a interrompere la sua performance. Scoppia laaldi: “Così non riesco a "aldi: ilil" L'articoloaldi: ililproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.