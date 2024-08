Quando finisce il calciomercato estivo 2024? A che ora e in che giorno?

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di sabato 24 agosto 2024) Ilè entrato nel vivo, con un’ondata di trattative e colpi di scena che stanno caratterizzando una delle sessioni più movimentate degli ultimi anni. Con le squadre di Serie A e dei principali campionati europei pronte a rinforzare le loro rose, il mercato sta diventando il palcoscenico per grandi acquisti, cessioni e ritorni inaspettati. Machiude il? E quali sono i principali affari da tenere d’occhio?Chiude il? In Italia, ilchiuderà venerdì 30 agosto alle ore 24:00. Questo significa che le squadre hanno tempo fino alla mezzanotte di quelper concludere tutte le trattative, sia in entrata che in uscita?.