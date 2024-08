Pruzzo | Il Lecce se la giocherà per non retrocedere Occasione per l’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Inter esaranno opposte nella seconda gara di Serie A prevista per stasera sabato 24 agosto alle ore 20:45. Sulle sue sensazioni in merito al match serale si è espresso Roberto: queste le sue dichiarazioni. IL CONFRONTO –disputerà la prima partita della sua stagione di Serie A, a San Siro, contro il. La squadra allenata da Luca Gotti arriva al confronto dopo una dura sconfitta contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini, uscita vincitrice dallo scontro del Via del Mare con il punteggio di 4-0. I salentini dovrebbero puntare nuovamente su Lameck Banda dal primo minuto, coltivando la speranza che il calciatore dello Zambia sia in condizione per provare a mettere in difficoltà la difesa nerazzurra. Inter-, il ragionamento di! UNA VISIONE – Della sfida tra Inter eha parlato Robertoa Radio Radio Mattino Sport e News.