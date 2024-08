Piazza Pier Vettori raid contro le auto in sosta | Lo abbiamo visto con i nostri occhi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Firenze, 24 agosto 2024 - Seie due scooter danneggiati nella zona diin una notte. In pochissimi minuti e sotto glidei residenti che hanno immediatamente chiamato la polizia. L'episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo le una. Secondo quanto raccontato un uomo, si sarebbe divertito a buttare giù gli specchietti di quattro macchine parcheggiate in via del Ponte Sospeso per poi dirigersi in via Fonderia dove ha scaraventato a terra due scooter, in via Cavallotti e in via Pisana dove a farne le spese i vetri posteriori di due veicoli. "Lochiamato le forze dell'ordine. Quell'uomo sembrava in preda alla follia" racconta una residente vittima per quattro volte di un atto vandalico alla sua macchina.