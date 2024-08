Paura per un bambino di 7 anni | cede la ringhiera e cade dal terrazzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Ascoli, 24 agosto 2024 – E’ stato ricoverato all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona undi 7che in serata è rimasto vittima di una caduta a Olibra di Venarotta. I sanitari sono intervenuti intorno alle 19,30 dopo aver ricevuto la chiamata al numero delle emergenze che segnalava l’accaduto. Il piccolo era in casa e, poco prima di cena, si è diretto verso unappoggiandosi ad unache improvvisamente ed inspiegabilmente ha ceduto, facendoloper circa 3 metri e mezzo. I familiari lo hanno immediatamente soccorso ed hanno contattato il numero delle emergenze. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari della Croce Verde e poi un’ambulanza medicalizzata partita dall’ospedale Mazzoni di Ascoli. Ilè sempre rimasto cosciente, anche se molto agitato per via di quanto gli era successo.