Otto anni fa il terremoto che distrusse Amatrice | in un video il ricordo dei vigili del fuoco

(Di sabato 24 agosto 2024) Il 24 agosto del 2016 unnel Centro Italiai paesi die Accumoli in provincia di Rieti, Arquata del Tronto in quella di Ascoli Piceno, e che causò din altre comunità nelle Marche, Umbria e Abruzzo. Poche ore dopo le 3.36, milledelerano al lavoro tra le macerie. 400 gli automezzi in azione, 6 gli elicotteri, 2 i droni e 40 le sezioni operative per il comando delle operazioni. E ancora: mezzi speciali, squadre Saf specializzate in tecniche speleo alpino fluviali, team specialistici Usar per la ricerca di persone sle macerie, unità cinofile, addetti al servizio telecomunicazioni e alla comunicazione in emergenza. Furono 297 le persone salvate, 299 quelle per cui nulla fu possibile, oltre 215.000 gli interventi di soccorso portati a termine dalle squadre.