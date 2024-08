Ottaviano Del Turco addio all' ex presidente dell' Abruzzo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 24 agosto 2024) È morto all'età di 79 anniDel, ultimo segretario nazionale del Partito Socialista Italiano (1993-1994), ministroe Finanze (2000-2001)a Regione(2005-2008) e segretario aggiuntoa Cgil. La notizia è stata data dal figlio Guido con un post su Facebook. «Ciao papà. Ti ho voluto bene. Tanto. E grazie per avermi fatto stare accanto a te per 15 anni, quando il mare è andato in burrasca». Nato a Collelongo, in provincia de L'Aquila il 7 novembre del 1944, iniziò la carriera sindacale nella sede romana'Istituto nazionale confederale di assistenza (Inca). Fu segretario aggiuntoa Cgil con Luciano Lama nel 1983. A luglio 1992 lascia il sindacato e un anno dopo diventa segretario nazionale del Psi subentrando a Giorgio Benvenuto.