Oropouche oltre 8mila casi in Sudamerica | indagini su altre morti fetali e microcefalia

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 24 agosto 2024) (Adnkronos) – Hanno superato quotaconfermati dinella regione delle Americhe. Al 20 luglio erano già 8.078 le infezioni, e 2 le, censite in 5 Paesi, cioè Bolivia, Brasile, Colombia, Cuba e Perù. E alcunirilevati in Brasile hanno posto il problema del rischio di trasmissione verticale mamma-bambino in L'articoloinsuproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.