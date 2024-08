Omicidio Sharon Verzeni il compagno Sergio Ruocco di nuovo in caserma

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 24 agosto 2024) Proseguono le indagini sulla morte di, la donna di 33 anni uccisa a coltellate nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio a Terno d'Isola, mentre passeggiava da sola per strada. I punti oscuri sono ancora molti: non sono stati individuati né il killer né l’arma del delitto né un possibile movente. Intanto, oggi ildella vittima -, che non è indagato - è andato dinelladel Comando Provinciale dei carabinieri di Bergamo. Non è ancora chiaro se sarà risentito. Oggi, comunque, è certo che gli inquirenti andranno avanti con le audizioni di testimoni.