Nuovi allestimenti alla biblioteca ‘Trisi’

(Di sabato 24 agosto 2024) Dopo la consueta pausa estiva lunedì 26 agosto riapre lacomunale ‘Fabrizio Trisi’ di Lugo. In queste settimane di chiusura nel punto prestito volumi e lettura al civico 19 di piazza Trisi sono stati apportati piccoli interventi migliorativi, pensati per rendere sempre più piacevole l’esperienza dei cittadini che si recano in, in attesa delle nuove iniziative che saranno organizzate in vista dell’autunno.