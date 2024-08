Notte di follia notte di Taranta

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 24 agosto 2024) AGI - Torna domani sera l'appuntamento più atteso dell'estate italiana: Ladellain programma a Melpignano, nel Salento. Il Concertone che celebra la pizzica e la cultura popolare salentina sarà diretto quest'anno dal maestro italo-argentino Shablo. Tema dell'edizione 2202 è "generazione", tutti i giovani che hanno conosciuto laattraverso il rito collettivo nato nella Grecia salentina nel 1998. Sul palco delladellasaliranno grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale che interpreteranno i canti d'amore, di protesta e di lavoro rivisitati in chiave contemporanea dagli arrangiamenti urban di Shablo ed eseguiti dall'Orchestra Popolare diretta dal pianista e maestro Riccardo Zangirolami. L'evento sarà trasmesso in diretta da Rai3 a partire dalle 21,20 e in simulcast da Radio2 Rai.