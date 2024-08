Nessuno vuole Crilin ma lui è pieno di amore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) È ancora un cucciolone ma i suoi proprietari lo hanno ceduto. Malgrado una giovane vita iniziata dietro le sbarre del canile, nato a novembre 2023, si fida degli uomini e aspetta chi gli dia una seconda chance.è arrivato all’Enpa a giugno: è un meticcio di taglia media dal pelo corto coloro bianco crema. "È un canedi energia, socievole, un po’ irruento nel fare le feste, ma bravo in passeggiata", fanno sapere i volontari dell’Enpa che per lui sono alla ricerca di una famiglia speciale.ha bisogno di crescere e di conoscere il mondo e per lui si cercano persone che non solo gli vogliano bene, ma abbiano tempo da dedicargli e se necessario affiancarsi anche a un professionista. Meglio che, soprattutto all’inizio,non resti a casa troppo tempo da solo. Se pensate di essere la persona giusta per lui inviate un’email a canile@enpamonza.