Naufragio del Bayesian | ecco cos' è il downburst fenomeno violento diverso dai tornado

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 24 agosto 2024) Unpiù comune di quanto si pensi, spesso confuso con il, che consiste in forti raffiche di vento in discesa dal temporale , associate, in genere, a intensi rovesci di pioggia e grandine con visibilità quasi nulla. Correnti d’aria che impattano al suolo e divergono linearmente in tutte le direzioni differentemente dal moto vorticoso delle trombe d’aria . Questo è il