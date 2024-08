Napoli vs Juventus | La Questura emette emette 9 DASPO

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) Il Questore di, per la partita di calciocontro, ha emesso i provvedimenti per i disordini accaduti in via Terracina Il Questore diha adottato 9 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della, della durata di 4 e 5 anni, nei confronti di altrettanti tifosi di età compresa tra 25 e 41 anni. A darne notizia una Comunicazione delladi