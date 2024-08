Musica e solidarietà a Sansepolcro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Arezzo, 24 agosto 2024 –. E’ il menù dell’evento in calendario martedì 27 agosto a partire dalle 21 in piazza Berta. In programma c’è “Everlime, tributo ai Pink Floyd”, per una serata che ripercorrerà le suggestioni della grande band inglese che ha fatto la storia del rock psichedelico. Ma lo spettacolole è anche un concerto per l’Africa. L’evento infatti vede in prima fila l’associazione “Pole Pole, Piano Piano” che ha organizzato l’iniziativa assieme al Comune dicon fini benefici. Gli introiti e le donazioni da parte del pubblico saranno infatti destinati a sostenere progetti che la stessa associazione porta avanti da venti anni con meritorio impegno in Africa a sostegno di popolazioni bisognose d’aiuto. In particolare è la Tanzania il Paese africano dove si concentrano maggiormente le attenzioni dei volontari della “Pole Pole, Piano Piano”.