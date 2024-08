Muore e lascia tutto alla badante i parenti la portano in tribunale ma perdono la causa | avrà l’eredità

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 24 agosto 2024) Dopo una battaglia legale durata 10 anni, unaè stata riconosciuta come unica destinataria dell'eredità dell'anziana di cui si era presa cura per tanto tempo. Accusata daidella donna di circonvenzione di incapace, è stata prima assolta in sede penale e ora la Corte civile d'Appello di Firenze ha disposto che le vengano versati i 700mila euro che ha ereditato.