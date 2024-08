Midjourney diventa gratis per tutti perchè? Limitazioni e come provarlo

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di sabato 24 agosto 2024) Negli ultimi anni,ta una delle piattaforme più innovative e apprezzate per la generazione di immagini tramite intelligenza artificiale (IA). Utilizzata da artisti, designer e appassionati di tecnologia, questa piattaforma ha rivoluzionato il modo in cui vengono create opere digitali. Recentemente, una notizia ha fatto scalpore nel mondo della tecnologia:ta gratuita per. Ma cosa significa questo per gli utenti? E soprattutto,è possibile provarla? Cos’èè una piattaforma di intelligenza artificiale focalizzata sulla creazione di immagini tramite prompt testuali. Simile ad altre IADALL·E di OpenAI,consente agli utenti di inserire descrizioni testuali e ricevere in cambio opere d’arte digitali generate automaticamente.