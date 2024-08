Meloni su sisma | Avanti ricostruzione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 24 agosto 2024) 12.40 La presidente del Consiglioha ricordato l'ottavo anniversario delin Centro Italia. "Non dimenticheremo mai la notte del 24 agosto 2016", ha detto ai familiari delle vittime.- "Lanon è ancora completata. Molto è stato fatto, ma altrettanto c'è da fare er restituire all'Appennino centrale il futuro che merita e per rispondere al desiderio di chi è nato e cresciuto in quei luoghi di tornare a viverli", ha concluso.