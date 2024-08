Max Gazzè in concerto a Sansepolcro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Arezzo, 24 agosto 2024 – Questa sera in piazza Torre di Berta atornano i live della rassegna estiva Berta Music Festival promossa per la terza volta dall’associazione I Citti del Fare. Il sabato sera, sarà colorato dalle coinvolgenti note di Max. Il poliedrico cantautore romano, figura cardine dell’alternative rock pop italiano, si esibirà in piazza Torre di Berta accompagnato dall’Orchestra Mirko Casadei. Il pubblico si prepari a lasciarsi avvolgere dalle nuove sfumature dei suoi brani più storici: «La Favola di Adamo ed Eva», oppure «Ti sembra normale», «Il solito sesso». E poi «Una musica può fare, salvarti sull’orlo del precipizio», come canta Max. Dopo il successo della scorsa estate, Maxè tornato ai live anche con #MusicaeLoci, il progetto live musicale e culturale che ha unito le sue note con le orchestre popolari e le tradizioni locali.