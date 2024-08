Mascherine chiusure vaccini Tornano gli orfani del covid

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di sabato 24 agosto 2024) La blanda ondatina estiva diha riportato in auge alcune delle vecchie misure: in varie Asl sono tornati i bavagli. A Genova hanno chiuso una casa di riposo. E le Regioni fanno incetta di dosi, anche per i più piccoli. Attivisti Lgbt furiosi col Piemonte che li considera a rischio. Però la Regione segue Iss, ministero, Oms, Ecdc e Cdc, che infatti consigliano l’immunizzazione a quelle categorie. Lo speciale contiene due articoli