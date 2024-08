Mancata assunzione dirigenti dopo sanatoria Udir chiede intervento del ministro Valditara

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 24 agosto 2024) Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza n. 08844/2024 del 14 agosto 2024, ha sospeso la nomina imminente deiscolastici che hanno partecipato al corso-concorso nazionale del 2024, derivato da un emendamento governativo. Questa sospensione rimarrà in vigore almeno fino al 5 settembre 2024, data in cui si terrà la trattazione collegiale in camera di consiglio. L'articolodel